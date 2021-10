Vallourec : en hausse avec le baril

(Boursier.com) — Vallourec remonte de 2,7% ce mardi à 7,85 euros dans le sillage de l'envolée du baril à 83$ le brent. Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas a repris la couverture du dossier avec un avis 'neutre' mais un cours de 8,5 euros dans son viseur. Le groupe a affiché au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 842 millions d'euros, stable par rapport au T2 2020, la baisse de l'activité Pétrole et Gaz dans les régions EA-MEA ayant été compensée par la contribution de la mine et le dynamisme des marchés Industrie. Le résultat brut d'exploitation est ressorti à 148 millions d'euros, contre 43 millions d'euros au T2 2020, avec une marge en hausse à 17,6%.

"Nous nous attendons à ce que les tendances actuelles de marché se prolongent, et notamment l'amélioration progressive du marché OCTG nord-américain, l'activité soutenue sur les marchés Industrie, et attendons une baisse graduelle des prix du minerai de fer... Ceci nous amène à viser un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible compris entre -240 et -160 millions d'euros" avait expliqué le management.