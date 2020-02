Vallourec : Edouard Guinotte nouveau patron à compter du 15 mars

(Boursier.com) — Dans sa séance du 18 février 2020, le Conseil de Surveillance de Vallourec a nommé Edouard Guinotte en qualité de membre et Président du Directoire pour une durée de quatre ans à compter du 15 mars 2020.

Olivier Mallet est reconduit en qualité de membre du Directoire et Directeur Financier du Groupe et exercera son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.

Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer au vote de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée pour le 6 avril 2020, le renouvellement des mandats de Corine de Bilbao et Bpifrance Participations, représentée par Alexandre Ossola, pour une durée de quatre ans. Le Conseil de Surveillance a également décidé de proposer le renouvellement du mandat de Pierre Pringuet, pour une durée de deux ans.

Le Conseil de Surveillance a coopté Virginie Banet et Antoine Cahuzac en qualité de membres indépendants du Conseil en remplacement respectivement d'Alexandra Schaapveld et Philippe Altuzarra, démissionnaires. La ratification de leur nomination sera proposée à l'Assemblée Générale annuelle du 6 avril 2020.

Virginie Banet et Antoine Cahuzac ont été nommés membres du Comité Financier et d'Audit. Antoine Cahuzac rejoint également le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.

Corine de Bilbao a été nommée en qualité de membre du Comité Stratégique et membre du Comité RSE.

La Présidente et tous les membres du Conseil de Surveillance tiennent à remercier chaleureusement Alexandra Schaapveld et Philippe Altuzarra, pour leur implication et leur contribution aux travaux du Conseil de Surveillance et de l'ensemble de ses Comités ainsi que pour avoir accompagné le Groupe tout au long de ces années.