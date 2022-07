Vallourec : du nouveau à partir du 14 juillet

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination de Pierre d'Archemont en tant que Directeur Amérique du Sud. Il prendra ses fonctions le 14 juillet, et rejoindra le Comité Exécutif.

"Je suis ravi d'accueillir Pierre au sein du Groupe et du Comité exécutif. Pierre aura la responsabilité d'accélérer le transfert de nos activités européennes vers nos usines brésiliennes tout en accélérant notre développement au Brésil. Pierre nous apportera toute son expérience de la direction d'entreprises au Brésil et en Amérique du Sud dans des industries exigeantes comme l'automobile. Je tiens à remercier Alexandre Lyra pour son engagement et sa contribution au développement de nos activités au Brésil", commente Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec,

Depuis 2014, il était VP régional Brésil et Argentine en charge du redressement opérationnel et financier de la société Visteon.