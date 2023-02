Vallourec : du nouveau

(Boursier.com) — Dans le cadre de son plan "New Vallourec", conduit par Philippe Guillemot (Président et Directeur-Général), le groupe Vallourec a développé une organisation en trois régions (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Hémisphère Est) dans le but de simplifier et d'optimiser les opérations.

Cette nouvelle organisation vise à rendre le groupe plus efficace et plus agile, au plus près du client, et lui permettre d'accroître sa performance industrielle, notamment grâce à deux bases d'export, le Brésil et l'Asie. Le titre recule de 1,3% à 13,70 euros ce mercredi. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a relevé à 'accumuler' son opinion sur le groupe parapétrolier.