Vallourec distingué dans le cadre des Saudi Aramco Local Manufacturers Quality Excellence Awards 2023

(Boursier.com) — Vallourec , leader mondial de solutions tubulaires premium en acier, annonce qu'il a reçu le prix Aramco Local Manufacturers Quality Excellence Award, dans la catégorie "Best Improved Quality Performance", lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Dhahran, sous le patronage de Khalid Y. Al Qahtani, Engineering Services Senior VP d'Aramco.

Ce prix récompense l'excellence du niveau de production réalisé dans le Royaume depuis 2011, où Vallourec a installé une usine de premier plan, avant le lancement du programme iktva.

Depuis le début de sa collaboration avec Aramco, Vallourec a toujours apporté à son partenaire ses technologies premium VAM les plus récentes, fabriquées localement selon les plus hauts standards de qualité et de sécurité.

Vallourec Saudi Arabia est l'une des usines les plus performantes du Groupe et a fourni des millions de joints VAM(R) à Aramco, apportant ainsi une contribution majeure au développement de la production de pétrole et de gaz en Arabie Saoudite.