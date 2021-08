Vallourec : des fonds Luxor détiennent 5,13% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 août à l'AMF, la société Luxor Capital Group LP -contrôlée par Christian Leone- agissant pour le compte de fonds, a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vallourec. Elle détient, pour le compte de ces fonds, 11.748.762 actions Vallourec représentant autant de droits de vote, soit 5,13% du capital et des droits de vote de la société.

Au titre du code de commerce et du règlement général, le déclarant a précisé détenir 6.157.236 actions Vallourec au titre de "contracts for diffrences" (sur la base d'un delta de 1), d'échéances comprises entre le 22 et 29 juillet 2026.