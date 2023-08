Vallourec : dans les tuyaux ...

(Boursier.com) — Vallourec revient en arrière de 0,4% à 12,35 euros ce jeudi, alors que le broker BNP Paribas Exane a ajusté la mire sur le dossier de 14,5 à 15,5 euros, tout en restant 'neutre'. Le groupe a annoncé des résultats du deuxième trimestre rassurants, avec un RBE solide à 374 millions d'euros, porté à la fois par le segment 'Tubes' et par celui des 'Mines et Forêts'. Le groupe a par ailleurs souligné la poursuite de la réduction de la dette nette de 132 millions d'euros, celle-ci s'élevant à 868 millions d'euros à la fin juin. La génération de flux de trésorerie disponible ajusté s'élève à 174 millions d'euros, tandis que le flux de trésorerie disponible est de 115 millions d'euros.

La poursuite de l'augmentation de la rentabilité du segment 'Tubes' grâce à une bonne exécution dans un environnement de prix favorable a aussi été mise en avant avec, à l'arrivée, la confirmation de l'objectif de RBE pour l'exercice 2023 compris entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.