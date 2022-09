Vallourec : contrat porteur

(Boursier.com) — A la faveur d'un gain de plus de 6% à 10,1 euros, Vallourec se distingue en ce début de séance. Le spécialiste des tubes sans soudure pointe en tête du SRD après l'annonce d'un contrat de dix ans avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Les commandes associées seront produites et livrées par l'usine de Vallourec en Arabie Saoudite. Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, vient renforcer la relation déjà existante entre le groupe français et l'entreprise nationale saoudienne.

Vallourec bénéficie également ce matin du net rebond des cours de l'or noir avec un baril de Brent qui remonte de 2,5% à 92,9$ à Londres.

Enfin, du côté des analystes, Oddo BHF a réitéré sa recommandation 'surperformer' sur le titre avec un objectif de 16,5 euros. Vallourec affiche une performance de +8% depuis le premier janvier (versus +45% pour Tenaris et +77% pour Schoeller-Bleckmann). L'accélération du FCF ainsi que les annonces des avancées du côté du nouveau set up industriel (cessions des terraines en Allemagne) devraient permettre d'enclencher un rerating de la valeur, selon le courtier. De plus, Vallourec se traite actuellement avec une décote de près de 40% par rapport à Tenaris en 2023e (VE/EBITDA Vallourec 3,8x vs 6,1x pour Tenaris) et de 60% sur la base des multiples VE/EBITDA 2024e (post new set up industriel Vallourec 2,3x versus 6,5x pour Tenaris). Les récentes craintes autour de la dette semblent exagérées.