Vallourec confirme sa position de leader dans la liste A du CDP

(Boursier.com) — Vallourec annonce faire à nouveau partie de la " Liste A " du CDP, l'organisation environnementale mondiale sans but lucratif, qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sur les 13.000 sociétés évaluées à travers le monde, le Groupe se distingue aux côtés de 200 entreprises.

Il est ainsi récompensé pour sa transparence et son leadership en matière climatique. A ce titre, Vallourec a fait valider en juin 2020 ses ambitions de réduction de son empreinte carbone directe et indirecte à horizon 2025 par la Science Based Targets initiative (SBTi) en ligne avec l'Accord de Paris.

Membre du Global Compact depuis 2010, le groupe s'est doté d'une solide politique RSE et est fortement impliqué dans la protection de l'environnement.

"Nous sommes fiers de cette reconnaissance, qui symbolise notre engagement de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle récompense, chaque année, la motivation et l'ingéniosité de nos équipes dans la recherche de solutions techniques et innovantes visant à repousser nos limites en matière d'empreinte carbone. C'est également le résultat d'une approche dynamique adoptée il y a des années en matière de RSE, qui intègre au plan stratégique de l'entreprise des objectifs visant à minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement", a déclaré Corinne Willecomme, Directrice Groupe du Développement Durable.