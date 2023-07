Vallourec : confirmation de l'objectif de RBE pour l'exercice 2023 compris entre 950 ME et 1,1 MdE

(Boursier.com) — Vallourec annonce aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre 2023. Le RBE est solide à 374 millions d'euros au T2, porté à la fois par le segment Tubes et par le segment Mine et Forêts. Le groupe souligne la poursuite de la réduction de la dette nette de 132 millions d'euros, celle-ci s'élève à 868 millions d'euros à fin juin.

La poursuite de l'augmentation de la rentabilité du segment Tubes grâce à une bonne exécution dans un environnement de prix favorable est aussi mise en avant avec, à l'arrivée, la confirmation de l'objectif de RBE pour l'exercice 2023 compris entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.

Le RBE du segment Tubes est de 330 millions d'euros (en hausse de 201 millions d'euros par rapport au T2 2022) porté par l'amélioration de 27% du prix de vente moyen par rapport au T2 2022.

Le RBE du segment Mine & Forêts est de 50 millions d'euros (stable par rapport au T2 2022) : l'augmentation de la production vendue de 0,9 million de tonnes par rapport au T2 2022 a été compensée par un prix de vente du minerai de fer moins élevé.

La génération de flux de trésorerie disponible ajusté s'élève à 174 millions d'euros ; le flux de trésorerie disponible, tel que défini précédemment, est de 115 millions d'euros. La réduction de la dette nette de 132 millions d'euros pour atteindre 868 millions d'euros est à souligner.

Confirmation des objectifs pour l'exercice 2023

-RBE compris entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros

-Génération de trésorerie globale en deuxième partie de l'année; qui devrait être positive, hors tout produit lié à la cession d'actifs;

-Poursuite de la réduction de la dette nette par rapport au deuxième trimestre 2023.