Vallourec : Claire Langelier est nommée Secrétaire Générale

Vallourec : Claire Langelier est nommée Secrétaire Générale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination de Claire Langelier en tant que Secrétaire Générale du Groupe. Elle est membre du Comité Exécutif et Secrétaire du Conseil de Surveillance. Claire est responsable du juridique et du développement durable. Elle est rattachée à Olivier Mallet, Membre du Directoire et Directeur Financier.

Claire a commencé sa carrière en 2000 comme avocat au sein du cabinet Latournerie Wolfrom & Associés à Paris, où elle a exercé pendant 13 ans dans le département Corporate, Fusions-Acquisitions et Private Equity. En 2013, elle a rejoint le Groupe Econocom en qualité de Responsable Juridique Corporate et Fusions-Acquisitions. Elle a rejoint Vallourec en 2015 et était précédemment Directrice Juridique en charge de la Gouvernance, du Droit Boursier et du Financement.

Claire Langelier est titulaire d'un Master II en Droit de l'Entreprise de l'Université Paris IX-Dauphine, d'un Master II en Administration des Entreprises de l'IAE Paris I-Sorbonne, ainsi que du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA).