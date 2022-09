Vallourec : beau contrat avec Saudi Aramco

(Boursier.com) — Vallourec a signé un accord de dix ans avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Les commandes associées seront produites et livrées par l'usine de Vallourec en Arabie Saoudite. Ce contrat vient renforcer la relation déjà existante entre le groupe français et l'entreprise nationale saoudienne.

Cet accord couvrira une partie des besoins de Saudi Aramco en tubes en acier sans soudure (OCTG) premiums destinés à ses activités de forage. Il comprend la fourniture de tubes de cuvelage premium ainsi que des services de gestion des stocks. Vallourec précise que ce contrat est basé sur des commandes trimestrielles pendant la durée de l'accord. Les deux premières commandes ont déjà été reçues avec une livraison prévue début 2023.