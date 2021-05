Vallourec : augmentation de capital prévue à 5,66 Euros

(Boursier.com) — Sur le T1, le chiffre d'affaires de Vallourec est de 702 ME, en baisse de 18% par rapport au T1 2020 et de -5% à taux de change constants.

Le RBE est de 80 ME contre 68 ME au T1 2020, porté par la contribution de la mine et les économies de coûts.

Le taux de marge est en hausse de 3,4 points à 11,4 % du chiffre d'affaires.

Le flux de trésorerie disponible est négatif de -62 ME, contre -181 ME au T1 2020.

Le résultat net, part du groupe est de -93 ME contre -74 ME.

La société confirme ses perspectives 2021.

A la suite de l'approbation en Assemblée Générale, et sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus, Vallourec lancera début juin une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 300 ME.

Le prix de souscription de 5,66 Euros de l'augmentation de capital avec DPS représente une décote de 30% par rapport au prix de souscription de 8,09 Euros par action nouvelle de l'augmentation de capital réservée aux Créanciers.

Bpifrance Participations et Nippon Steel Corporation se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à hauteur respectivement de 20 ME et de 35 ME.

Cette augmentation de capital conduira à la création d'environ 53 millions d'actions nouvelles qui représenteront environ 23% du capital post restructuration financière et avant exercice des bons de souscription en actions et environ 20% en cas d'exercice de ces bons de souscription.

L'augmentation de capital avec DPS est entièrement garantie par les Créanciers par compensation de créances et son produit en espèces sera utilisé pour rembourser une partie de leurs créances.