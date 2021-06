Vallourec : au rebond

Vallourec : au rebond









Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec remonte de 5,5% en Bourse de Paris à 9,40 euros ce mercredi, alors que la SG a rehaussé à 'acheter' sa recommandation sur le groupe parapétrolier avec un cours cible de 13,4 euros. Le spécialiste des tubes sans soudure a piloté une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 300 millions d'euros avec un prix d'émission de 5,66 euros. Nippon Steel Corporation et Bpifrance Participations se sont engagés à participer à l'opération à hauteur globale de 55 ME. L'augmentation de capital s'est terminée le 21 juin.

Parmi les autres avis de brokers, AlphaValue a ajusté mécaniquement son objectif de cours à 11,40 euros sur le groupe parapétrolier, tandis que les cours du brut restent haut perchés à plus de 75$ le brent...