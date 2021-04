Vallourec annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l'année 2021

(Boursier.com) — A la suite de la revue périodique des perspectives de résultat de ses différentes activités, Vallourec vise désormais un résultat brut d'exploitation compris entre 350 et 400 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible compris entre - 340 et - 260 millions d'euros.

Ceci résulte de perspectives significativement meilleures sur certains des marchés sur lesquels Vallourec opère. C'est le cas en particulier des volumes et des prix de vente anticipés pour l'activité OCTG en Amérique du Nord, et de la mine de fer au Brésil.

Les nouvelles perspectives de flux de trésorerie disponible intègrent un décaissement supplémentaire prévu d'environ

65 millions d'euros résultant de la décision du Groupe d'exercer son option de rachat de la dette liée au contrat de location-financement au Brésil (DBOT). L'enveloppe d'investissements d'environ 160 millions d'euros est inchangée.

Les résultats du premier trimestre seront publiés le 20 mai 2021.