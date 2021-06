Vallourec annonce le lancement d'une augmentation de capital

Vallourec annonce le lancement d'une augmentation de capital









(Boursier.com) — Vallourec S.A. annonce le lancement aujourd'hui d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 300 millions d'euros, dernière étape de la restructuration financière de la Société dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 19 mai 2021.

Le produit de l'Augmentation de Capital avec DPS sera affecté au remboursement partiel des Créances Restructurées Résiduelles au prorata de leur détention par les créanciers de la Société au titre des différents RCF et des obligations à l'exception des banques commerciales, étant rappelé que le montant non souscrit de l'Augmentation de Capital avec DPS est intégralement garanti par les Créanciers Convertis par voie de compensation de créance.

Principales caractéristiques de l'Augmentation de Capital avec DPS

L'Augmentation de Capital avec DPS sera réalisée avec le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 16ème résolution de l'assemblée générale mixte du 20 avril 2021, et donnera lieu à l'émission de 52.954.807 actions nouvelles, au prix de souscription de 5,66 euros par action (soit 0,02 euros de nominal et 5,64 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 299.724.207,62 euros.

Le 4 juin 2021, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 3 juin 2021. 8 DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 37 Actions Nouvelles à titre irréductible.

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais seront sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux détenteurs de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, sous réserve de réduction.

Sur la base du cours de clôture de l'action Vallourec sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 1er juin 2021, soit 28,98 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 19,17 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit est de 9,81 euros. A titre indicatif, le prix d'émission fait ressortir une décote de 42,3% par rapport à la valeur théorique de l'action Vallourec ex-droit, calculée sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur la journée du 1er juin 2021 et une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1er juin 2021.

Ces valeurs ne reflètent pas nécessairement la valeur des DPS pendant leur période de négociation et la valeur de l'action Vallourec ex-droit, telles que déterminées sur le marché.

L'Augmentation de Capital avec DPS sera ouverte au public en France uniquement.

BNP Paribas et Natixis agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés et CIC Market Solutions agit en qualité de Teneur de Livre Associé dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS.

Calendrier indicatif de l'Augmentation de Capital avec DPS

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 8 juin 2021 jusqu'à la clôture de la séance de bourse le 21 juin 2021. Les DPS seront détachés et négociables du 4 juin 2021 au 17 juin 2021 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR00140030J9. Les DPS non exercés expireront automatiquement à la fin de la période de souscription, c'est-à-dire le 21 juin 2021 à la clôture de la séance de bourse.

L'émission des Actions Nouvelles, le règlement-livraison de l'augmentation de Capital avec DPS et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 30 juin 2021, concomitamment au règlement-livraison de l'Augmentation de Capital Réservée et l'émission des BSA ayant fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'AMF le 31 mars 2021 sous le numéro 21-093.

Les actions nouvelles donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par Vallourec à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la société, et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0013506730.

Engagements de souscription à l'Augmentation de Capital avec DPS

Nippon Steel Corporation (qui détient actuellement 14,6% du capital et 14,9% des droits de vote de la Société) s'est engagé, sous réserve des conditions usuelles, à souscrire par exercice de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible à de nouvelles actions de Vallourec pour un montant d'environ 35 millions d'euros (ce qui représente environ 11,68% du montant total de l'Augmentation de Capital avec DPS).

Bpifrance Participations (qui détient actuellement 14,6% du capital et 14,8% des droits de vote de la Société) s'est engagé sous réserve des conditions usuelles, à souscrire par exercice de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible à de nouvelles actions de Vallourec pour un montant d'environ 20 millions d'euros (ce qui représente environ 6,67% du montant total de l'Augmentation de Capital avec DPS).

Il est également rappelé que les Créanciers Convertis se sont engagés à souscrire à titre de garantie (au prorata de leurs détentions respectives dans les Créances Restructurées Résiduelles) par voie de compensation de créance.

Edouard Guinotte et Olivier Mallet ont indiqué leur intention de participer à l'augmentation de capital avec DPS, à hauteur au moins de l'exercice de l'ensemble des droits préférentiels de souscription attachés aux actions qu'ils détiennent.

A la date du présent communiqué, la société n'a pas connaissance d'intention d'autres actionnaires ou membres de ses organes d'administration ou de direction quant à leur participation à l'Augmentation de Capital avec DPS.

Engagements d'exercice, d'abstention et de conservation

Apollo et SVPGlobal ont pris l'engagement de ne pas transférer les Actions Nouvelles pendant une période de six mois à compter de la Date de Restructuration Effective (sous réserve des exceptions contractuellement définies).

Apollo et SVPGlobal se sont engagés à ne pas céder, au cours d'une même séance de bourse, un nombre d'actions de la Société représentant plus de 25% du nombre quotidien moyen d'actions échangées au cours des 30 jours précédant la date de la cession envisagée (sauf exceptions contractuellement définies).

La Société bénéficie d'un droit de première offre en cas de projet de cession d'Actions par Apollo ou SVPGlobal à un concurrent.

Nippon Steel Corporation s'est engagé sous des conditions usuelles à ne transférer aucune de ses actions Vallourec à compter du 3 février 2021 et jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la Date de Restructuration Effective (sous réserve des exceptions contractuellement définies).

Bpifrance Participations s'est engagé à conserver ses actions Vallourec à compter du 3 février 2021 et jusqu'à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital avec DPS, étant précisé que les Actions Nouvelles détenues par Bpifrance Participations devront être conservées pendant une période de six mois à compter de la Date de Restructuration Effective (sous réserve des exceptions contractuellement définies).

La société a également souscrit un engagement d'abstention pendant une période expirant 180 jours suivant la date de réalisation de l'Augmentation de Capital avec DPS, sous réserve de certaines exceptions.

À titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société, et qui ne participe pas à l'Augmentation de Capital avec DPS, détiendrait 0,18% du capital suite à l'émission des Actions Nouvelles et 0,04% du capital suite à l'émission des actions nouvelles issues de l'Augmentation de Capital avec DPS, de l'Augmentation de Capital Réservée et de l'exercice de la totalité des BSA.

Garantie de l'Augmentation de Capital avec DPS

L'Augmentation de Capital avec DPS ne fait l'objet d'aucune garantie par un syndicat bancaire ni d'une prise ferme.

Toutefois, l'Augmentation de Capital avec DPS fait l'objet, conformément au Plan de Sauvegarde, d'engagements de souscription à titre de garantie par les Créanciers Convertis (au prorata de leurs détentions respectives dans les Créances Restructurées Résiduelles) par voie de compensation de créance. Cette garantie porte sur la totalité de l'Augmentation de Capital avec DPS.

Ces engagements ne constituent toutefois pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.