Vallourec annonce la reprise à pleine exploitation de la mine de Pau Branco

(Boursier.com) — Vallourec a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités minières et environnementales brésiliennes pour une reprise à pleine exploitation de la pile de résidus miniers Cachoeirinha. La mine de fer de Pau Branco devrait retrouver sa pleine capacité de production au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2023.

En janvier 2022, à la suite des pluies exceptionnelles ayant affecté une partie du parc de résidus miniers de Cachoeirinha, les opérations de la mine de fer de Pau Branco ont été temporairement suspendues. En mai 2022, Vallourec a redémarré ses opérations en exploitant des parcs de résidus miniers alternatifs, à un niveau de production en deçà des capacités disponibles.

Dans ces conditions d'exploitation, les volumes extraits en 2022 se sont élevés à 4,0 millions de tonnes, bien en deçà des capacités disponibles de 8,7 millions de tonnes par an. Vallourec confirme que la production vendue au premier trimestre 2023 était conforme aux prévisions d'environ 1,5 million de tonnes, et que la production vendue en avril dernier était d'environ 0,6 million de tonnes. La mine devrait retrouver son plein potentiel de production au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2023.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : "Nous nous réjouissons de la perspective d'une reprise à pleine exploitation de notre mine de Pau Branco et d'un retour à la normale de nos opérations. Cela permettra à notre activité minière de contribuer de manière plus significative à la performance financière de Vallourec."