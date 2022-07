(Boursier.com) — Vallourec annonce 160 millions d'euros de RBE au T2, en hausse significative de 115 millions d'euros par rapport au T1. Poursuite de la forte performance de l'activité Tubes, notamment en Amérique du Nord. Malgré son redémarrage, la mine de fer opère toujours en-deçà de ses niveaux habituels Normalisé d'une mine fonctionnant à pleine capacité, le RBE aurait été de 240 millions d'euros.

Perspectives financières pour 2022 quantifiées

Le RBE 2022 est désormais attendu entre 650 et 750 millions d'euros, malgré une production prévisionnelle de minerai de fer de seulement 2,6 millions de tonnes par rapport à une capacité de 8,7 millions de tonnes.

Normalisé d'une mine fonctionnant à pleine capacité, le RBE 2022 aurait été projeté à environ 1 milliard d'euros (hors contribution du plan de transformation "New Vallourec")

Le flux de trésorerie disponible du S2 2022 devrait être positif.

Les dépenses d'investissement devraient être légèrement supérieures à 200 millions d'euros.

Le plan de transformation "New Vallourec" est en bonne voie pour générer 230 millions d'euros de RBE annuel additionnels récurrents d'ici T1 2024.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré : "Les résultats robustes du deuxième trimestre sont pleinement conformes à nos attentes. Notre activité Tube continue de bénéficier d'un environnement très favorable, notamment en Amérique du Nord. Notre mine a rouvert, mais fonctionne toujours en-deçà de ses niveaux habituels, et cette situation devrait perdurer pour le reste de l'année. Néanmoins, à ce stade de l'année, nous sommes confiants dans notre capacité à quantifier nos perspectives de RBE pour l'exercice 2022, que nous attendons désormais entre 650 et 750 millions d'euros. En tenant compte d'un fonctionnement normal de la mine, le RBE aurait été d'environ 1 milliard d'euros. Au deuxième trimestre, le flux de trésorerie disponible est resté négatif, en raison d'investissements dans les stocks pour répondre à la forte demande de nos clients. Le flux de trésorerie disponible sera positif au second semestre, alors que le besoin en fonds de roulement se stabilisera aux niveaux actuels.

Nous progressons dans la mise en oeuvre de notre plan de transformation "New Vallourec", avec le lancement du processus de fermeture des sites en Allemagne et d'autres mesures de réorganisation en Europe. De plus, je suis ravi d'accueillir de nouveaux membres au sein du Comité Exécutif, pour compléter l'équipe qui mènera la transformation de Vallourec."