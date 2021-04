Vallourec : AG à suivre

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément à la réglementation, l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Vallourec S.A. et l'Assemblée spéciale des détenteurs d'actions de la société à droits de vote double doivent se tenir exceptionnellement à huis clos sans la présence physique de ses actionnaires, aujourd'hui, respectivement à 8h et 14 heures. En conséquence, tous les votes ont déjà été reçus par la société.