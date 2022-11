Vallourec : accord pour l'arrêt des activités en Allemagne

(Boursier.com) — La direction de Vallourec Deutschland et les représentants du personnel ont trouvé un accord dans le cadre de l'arrêt des activités en Allemagne, et ont signé un plan social ainsi que la convention collective correspondante.

Cette signature marque la fin d'une phase de négociation de six mois, dans la perspective d'obtenir une compensation financière et des mesures sociales appropriées, pour les 2 400 collaborateurs de Vallourec Deutschland GmbH sur les sites de Düsseldorf-Rath et Mülheim an der Ruhr.

La production cessera à la fin de 2023.