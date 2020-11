Vallourec : +25% !

(Boursier.com) — La rotation sectorielle et le regain d'appétit pour le risque profitent clairement à Vallourec. Le titre du spécialiste des tubes sans soudure s'envole de 25% à 20,8 euros sur la place parisienne, portant ses gains sur cinq séances à environ 45%. L'action n'avait plus connu une telle flambée quotidienne depuis deux ans. La valeur bénéficie également de la nette remontée des cours du brut sur fond d'optimisme concernant la reprise économique mondiale avec les avancées sur le front sanitaire et des indicateurs de conjoncture solides en Chine. Les espoirs de voir l'Opep et ses alliés renoncer à augmenter leur production de deux millions par barils par jour dès le mois de janvier soutiennent également la tendance sur le marché pétrolier.