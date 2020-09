Vallourec : 15ème séance de baisse !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La descente aux enfers se poursuit pour Vallourec. Très entouré en début de séance, le titre du spécialiste des tubes sans soudure décroche de 8,2% à 23,2 euros, en baisse pour la quinzième séance consécutive ! L'avenir autour du groupe parapétrolier est toujours aussi flou alors qu'il peine à trouver de nouvelles sources de financement. La société a indiqué hier soir vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc.

Alors qu'il discute déjà depuis des semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement, le groupe "envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière".

Vallourec souhaite notamment obtenir l'accord des porteurs d'obligations soumises au droit américain, dont le feu vert est nécessaire pour demander éventuellement la nomination d'un mandataire ad hoc "sans que cette démarche constitue un cas de défaut".

"Il n'y a pas de problème de liquidité", a tenté de rassurer Edouard Guinotte, président du directoire, lors d'une conférence téléphonique. "Nous avons besoin d'une solution qui s'attaque durablement au niveau de la dette qui est trop élevé". Après avoir renoncé à son appel au marché de 800 ME cet été, le dirigeant n'a par ailleurs pas exclu une augmentation de capital : "cela fait partie du package de solutions actionnables".