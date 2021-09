Valgo lève près de 35 ME auprès du fonds T2 Energy Transition de Tikehau Capital

(Boursier.com) — VALGO , groupe français engagé dans la remédiation et la revitalisation de friches et sites industriels à l'échelle mondiale, accueille dans son capital Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance.

Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018 en partenariat avec Total Energies, sa vocation est d'accélérer la croissance des PME et des ETI européennes qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone. Le fonds a annoncé en début d'année avoir levé plus d'un milliard d'euros. Il a déjà réalisé 7 investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d'énergies propres, de la mobilité bas carbone et de l'amélioration de l'efficacité énergétique.