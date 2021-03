Valeurs bancaires : chute générale après l'affaire Archegos

(Boursier.com) — Les valeurs bancaires souffrent ce matin en bourse, y compris celles qui n'ont pas de rapport apparent avec l'affaire Archegos. BNP Paribas recule de 2,5%, Société Générale de 1,7% et Crédit Agricole de 0,6%... Les liquidations forcées des positions du fonds de family office Archegos Capital Management de Bill Hwang suite à des appels de marge plombent le secteur financier sur la majeure partie des marchés mondiaux. Le mouvement a fait dévisser par ailleurs les valeurs ViacomCBS (-27% vendredi à Wall Street) ou Discovery (-27%). Les ventes forcées de positions d'Archegos porteraient sur 20 milliards de dollars voire plus.

Le Japonais Nomura, spécialiste du courtage, a prévenu sans attendre d'une perte potentielle de deux milliards de dollars pour sa filiale américaine. Son cours s'est effondré de plus de 16%. Bloomberg croit savoir que la perte de Nomura est liée à la vente massive de blocs d'actions détenus par le fonds américain Archegos Capital, qui a donc fait chuter certaines valeurs vendredi à Wall Street.

Le titre Credit Suisse chute pour sa part de plus de 12%, alors que le groupe a indiqué que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière conséquente par l'abandon des positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain qui a fait défaut sur des appels de marge. "S'il est encore trop tôt à ce stade pour chiffrer l'ampleur exacte de cette perte résultant de cette sortie, elle pourrait être hautement significative et matérielle pour nos résultats du premier trimestre", a reconnu l'établissement suisse.

Goldman Sachs a promptement prévenu pour sa part que les pertes liées à l'affaire Archegos Capital ne seraient pas matérielles le concernant... La Deutsche Bank a tenté également de rassurer en affirmant que son exposition à Archegos ne serait qu'une fraction de celle des autres banques. Selon une source de Bloomberg, la banque allemande assure même ne pas avoir de perte sur Archegos jusqu'à vendredi et dit gérer ses positions.

Tencent Music, dont le titre avait décroché la semaine dernière et peut-être accéléré le déclenchement des appels de marge, prévoit 1 milliard de dollars de rachat d'actions. Les plan de Tencent Music représentent 2,9% de la capitalisation actuelle. Selon Bloomberg, des banques comprenant Goldman Sachs et Morgan Stanley ont massivement vendu les positions d'Archegos Capital sur plusieurs grands noms technologiques chinois et certains dossiers médias US. Les ventes massives auraient aussi concerné Baidu ou Vipshop Holdings.

Les actions chinoises d'Archegos avaient débuté leur correction bien avant cette affaire, la Securities and Exchange Commission américaine ayant décidé d'exiger de la part des firmes chinoises cotées à Wall Street qu'elles laissent les régulateurs US étudier leurs audits financiers sous peine d'être radiées des marchés américains.