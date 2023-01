Valero triple son bénéfice !

(Boursier.com) — Valero a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires triplé à 3,1 milliards de dollars et 8,15$ par titre sur son quatrième trimestre - contre 1 milliard de dollars un an avant -, portant à 11,5 milliards de dollars le bénéfice annuel. Le bénéfice net ajusté trimestriel a été de 3,2 milliards soit 8,45$ par action. Le groupe a réduit sa dette de 2,7 milliards de dollars durant l'année. Les revenus ont totalisé 41,7 milliards de dollars sur le trimestre clos, contre 35,9 milliards un an avant. Le consensus était de 7,37$ de bpa ajusté trimestriel et 43,4 milliards de dollars de revenus.