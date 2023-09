Valerio Therapeutics : stabilité des pertes au 1er semestre.

(Boursier.com) — Les comptes semestriels de Valerio Therapeutics au 30 juin 2023, établis selon les normes IFRS et arrêtés par le Conseil d'administration du 28 septembre 2023, n'ont pas été audités. Le Groupe n'a pas enregistré de chiffre d'affaires consolidé pour la période close le 30 juin 2023.

Le résultat financier s'élève à une perte de -50 kE (-2,4 ME au 30 juin 2022), qui correspond pour l'essentiel à la charge d'intérêt liée à l'emprunt avec SWK Holdings. La perte nette totale du groupe s'élève ainsi à -11,6 ME au 1er semestre 2023 (-11,4 ME pour la même période en 2022).

Au 30 juin 2023, la trésorerie du Groupe s'élève à 16,8 ME (14,6 ME au 31 décembre 2022). Cette augmentation provient d'un financement de 12 ME apporté le 9 juin 2023 par des actionnaires historiques de la Société, Invus et Financière de la Montagne et par un nouvel investisseur, Agenus Inc. A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital, les participations d'Invus Public Equities LP et de Financière de la Montagne s'élèvent respectivement à 28,5% et 19% du capital de la société. Agenus détient 11,5% du capital de la société.

En 2023, la société poursuivra sa stratégie de création de valeur fondée sur le développement de ses innovations thérapeutiques jusqu'à la preuve de concept chez l'Homme, pour ensuite générer des revenus au travers d'accords avec d'autres laboratoires pharmaceutiques aptes à poursuivre le développement de ces innovations thérapeutiques.