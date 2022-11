Valeo : vive hausse

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté en ce mardi 1er novembre, Valeo s'adjuge 3,2% à 17,2 euros. Berenberg a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 22 euros après des résultats trimestriels qualifiés de 'solides' par le broker. Ces derniers démontrent une nouvelle fois la relative résilience de l'entreprise dans un environnement difficile. Les résultats ont mis en évidence une dynamique particulièrement forte des commandes et des ventes dans les segments de croissance clés que sont les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et les systèmes de propulsion électrique haute tension (HV), ainsi que des commentaires positifs sur la répercussion de l'inflation sur les prix et la réitération de la guidance annuelle. Enfin, la valorisation reste favorable sur la base de bénéfices et de multiples actuellement très déprimés, à 0,4x VE/ventes, et un rendement des FCF de 10,5% en 2023, en ligne avec le secteur.