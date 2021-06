Valeo : une cible en Asie ?

Valeo : une cible en Asie ?









Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valeo et l'Allemand Mahle seraient intéressés pour reprendre une participation majoritaire dans l'équipementier sud-coréen Hanon Systems. Selon la presse locale, Hahn & Co envisage de vendre sa participation de 50,5% dans Hanon Systems alors que Hankook Tire cherche pour sa part à se séparer de ses 19,49% dans le spécialiste asiatique de systèmes de gestion thermique automobile (climatisation, chauffage). Les fonds Carlyle et Bain Capital auraient également soumis une offre non contraignante.

Dans un document réglementaire, Hanon Systems a confirmé que son actionnaire majoritaire envisageait de vendre sa participation et avait sélectionné Morgan Stanley et Evercore comme conseillers. Rien n'a en revanche été décidé selon le groupe sud-coréen.