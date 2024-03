Valeo : un résultat net de 221 ME

(Boursier.com) — En 2023, le chiffre d'affaires de Valeo est de 22.044 ME, en hausse de 11% à périmètre et taux de change constants.

L'EBITDA s'établit à 2.647 ME soit 12% du chiffre d'affaires, en hausse de 60 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023.

La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à 838 ME, soit 3,8% du chiffre d'affaires en hausse de 140 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 221 ME vs. 148 ME en données retraitées.

Cotation...

L'endettement financier net s'établit à 4.028 ME au 31 décembre 2023, stable par rapport au 31 décembre 2022.

A fin 2023, le ratio de leverage s'établit à 1,5 fois le montant de l'EBITDA et le ratio de gearing à 113 % des capitaux propres.

Valeo soumettra au vote de ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, l'augmentation du dividende par action à 0,40 Euro par action.

Pour 2024, la société prévoit des revenus de 22,5-23,5 MdsE avec une marge d'Ebitda de 12,1% à 13,1%...

Valeo compte augmenter de plus de 60% le résultat d'exploitation et la génération de cash entre 2023 et 2025...