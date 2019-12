Valeo trace sa route pour 2022

(Boursier.com) — L'équipementier automobile Valeo réunit aujourd'hui les investisseurs.

Les membres de la Direction de Valeo expliqueront la transformation réussie du Groupe et présenteront les 12 nouvelles plateformes technologiques clés permettant de renforcer son leadership dans les domaines de l'électrification et de l'ADAS. Ils décriront également les opportunités de croissance résultant de la forte augmentation du contenu moyen par véhicule, l'organisation et l'efficacité opérationnelle du Groupe ainsi que les objectifs financiers à horizon 2022. Enfin, les deux Pôles d'activité Systèmes de Propulsion et Systèmes de Confort et d'Aide à la conduite, présenteront leurs nouvelles plateformes technologiques, leur positionnement concurrentiel, leur positionnement sur la chaîne de valeur ainsi que leurs principaux succès commerciaux.

En 2017, nous avions annoncé clairement notre stratégie d'innovation et notre volonté d'investir de façon significative dans de nouvelles plateformes technologiques. Ces investissements -que nous avons poursuivis malgré un marché automobile en retournement- sont maintenant réalisés : ils nous ont permis de transformer en profondeur notre portefeuille de produits et de renforcer notre position de leader dans l'électrification et l'ADAS, les deux segments du marché automobile qui connaîtront la plus forte croissance dans les années à venir , indique Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, qui poursuit : Ces plateformes technologiques nous confèrent un avantage compétitif en créant d'importantes barrières à l'entrée. Elles nous permettront d'augmenter significativement notre contenu moyen par véhicule et renforceront notre résilience dans un marché incertain, tout en réduisant nos dépenses de R&D et nos investissements en pourcentage de chiffre d'affaires. D'ici 2022, nous visons une surperformance de 5 points par rapport au marché automobile, une amélioration de nos marges ainsi qu'un doublement de notre génération de cash flow libre .

Ambitions

Valeo entend combiner ainsi croissance et résilience et se focaliser sur l'amélioration de sa profitabilité et de sa génération de cash flow libre d'ici 2022. Sur la période 2020/2022, le Groupe ambitionne, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5 points environ, au-delà de celle de la production automobile mondiale.

Le Groupe entend, en outre, bénéficier de sa croissance organique et de l'optimisation de ses coûts de recherche et développement et de ses investissements grâce à l'exploitation de ses plateformes technologiques. Valeo compte ainsi améliorer sa profitabilité et porter sa marge d'Ebitda à plus de 15% de son chiffre d'affaires en 2022, à comparer au taux de marge d'Ebitda de 12,6% en 2018.

Grâce à l'augmentation attendue de l'Ebitda assortie d'une gestion stricte de ses investissements, Valeo ambitionne d'accroître sa génération de cash flow libre sur la période 2020-2022, à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros, équivalent à un doublement par rapport à la période 2017-2019.

Cette augmentation permettra ainsi au Groupe de poursuivre sa politique de versement du dividende, de soutenir la croissance de Valeo Siemens eAutomotive et de réduire son endettement financier net.

Lors de cette Journée Investisseurs, Valeo va également ré-affirmer son ambition de croissance et de création de valeur en lien avec les transformations de la mobilité et son engagement en faveur du développement durable.