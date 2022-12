Valéo : Stéphanie Frachet cooptée au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Conformément à ses engagements pris le 30 mars dans le cadre de sa nomination en qualité de Président du Conseil d'administration d'Orange, Jacques Aschenbroich cessera ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de Valeo, le 31 décembre. Il sera remplacé dans ses fonctions de Président du Conseil par Gilles Michel à compter du 1er janvier 2023.

Lors de sa réunion du 8 décembre, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, sur proposition du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise, de coopter Stéphanie Frachet, actuellement représentant permanent de Bpifrance Participations au Conseil d'administration de Valeo, en qualité d'administrateur indépendant, avec effet au 1er janvier 2023, en remplacement de Jacques Aschenbroich, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Stéphanie Frachet sera remplacée en qualité de représentant permanent de Bpifrance Participations par Alexandre Ossola.

Les administrateurs se réjouissent d'accueillir Alexandre Ossola au sein du Conseil d'administration de Valeo.

La cooptation de Stéphanie Frachet sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Valeo.

A la suite de ces évolutions, le Conseil d'administration de Valeo sera composé de 14 administrateurs, dont 92% d'indépendants et 42% de femmes (hors administrateurs représentant les salariés).

Précédemment, Stéphanie Frachet a été représentante permanente de Bpifrance Participations notamment en tant qu'administrateur d'Eutelsat Communications et de Sulo (anciennement Plastic Omnium Environnement). Elle a également été administratrice de Constellium (société cotée à la bourse de New York) et d'Eurosic et membre du Comité de surveillance de Sabena Technics Participations, ainsi que censeur de Horizon Parent Holdings (Verallia), de Paprec et de Diot-Siaci.