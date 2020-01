Valeo : S&P dégrade sa notation crédit

Valeo : S&P dégrade sa notation crédit









Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — S&P Global Ratings vient de dégrader la note crédit long terme de Valeo de 'BBB' à 'BBB-' ainsi que la note court terme de 'A-2' à 'A-3'. L'agence explique que l'équipementier est entré dans un environnement plus difficile pour l'industrie automobile avec une génération relativement faible de Free Cash-Flow opérationnels (FOCF) et un effet de levier supérieur à celui de ses pairs. "Bien que nous pensons qu'elle bénéficiera probablement de sa position de leader dans les machines électriques et les capteurs au cours des deux prochaines années, les perspectives de désendettement de la société sont limitées par la poursuite d'investissements importants pour financer les pertes d'exploitation de sa joint-venture avec Siemens consacrée aux systèmes de propulsion haute tension".

Les perspectives sont 'stables' car l'agence prévoit une stabilisation du marché automobile plutôt qu'un déclin agressif, le mix produit favorable de Valeo devant par ailleurs permettre au groupe d'atteindre une croissance organique positive, une marge d'EBITDA tendant vers 10% à partir de 2020, et un ratio FOCF/dette approchant 10% à la fin de l'année 2021. La stabilité des perspectives reflète également la conviction de S&P selon laquelle Valeo ajustera sa politique financière en cas de sous-performance opérationnelle.