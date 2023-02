Valeo : sous pression, les prévisions déçoivent

(Boursier.com) — Valeo trébuche de 5% sous les 20 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après une prévision de flux de trésorerie disponible inférieure aux attentes. L'équipementier automobile table en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros, alors que cette dernière est ressortie à 388 ME l'an dernier, avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE et une marge opérationnelle entre 3,2% et 4%.

Morgan Stanley ('surpondérer') explique que certaines parties des perspectives pour 2023 semblent inférieures aux attentes du marché. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles sont notamment bien en deçà du consensus. "Nous soupçonnons que les investisseurs s'attendaient probablement à une meilleure performance au niveau du FCF que 320 ME en 2023". La guidance de marge opérationnelle apparaît également légèrement en dessous du consensus, une source potentielle de déception. Une incertitude élevée signifie que les investisseurs pourraient préférer rester sur la touche jusqu'à ce que l'inflation des coûts se normalise, souligne la banque. L'action reste toutefois bon marché par rapport aux niveaux historiques et le ratio rendement/risque reste favorable.

Citi ('neutre') évoque une impression faible dans l'ensemble. La bonne nouvelle vient en revanche des perspectives de rentabilité des nouvelles commandes avec des marges nettement supérieures aux objectifs de 2025 d'environ 6,5%.

Invest Securities évoque lui un quatrième trimestre solide et des résultats 2022 en ligne avec les attentes et les guidances. Plus intéressant est le message qui accompagne les prudentes guidances 2023 en 3 éléments : l'accélération attendue au second semestre ; la marge d'EBIDA qui pourrait décoller au-delà de la guidance au S2 et en 2024 ; la visibilité sur 2 leviers qui sont la croissance des nouveaux métiers (ADAS et électrique) et le carnet de commandes (+48%). Au final, le broker remonte le curseur de 26 à 31,3 euros et reste à l'achat' en raison de faibles multiples. Parmi les équipementiers, Valeo est le titre qui pourrait rebondir le plus en 2023, selon le courtier.