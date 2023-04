Valeo : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Valeo corrige de plus de 4% à 17,25 euros ce mercredi, alors que pour le premier trimestre, le CA s'est élevé à 5,482 milliards d'euros, en hausse de 11% par rapport à 2022 en base retraitée (+8% sur la période à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires première monte est ressorti en hausse de 13% à périmètre et taux de change constants en base retraité. Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement affiche une croissance de 6% à périmètre et taux de change constants en base retraitée...

L'équipementier automobile table toujours en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE, une marge opérationnelle entre 3,2% et 4% et une marge d'EBITDA comprise entre 11,5% et 12,3%. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté son objectif de cours sur de 31,3 à 30,6 euros en restant à l'achat.