Valeo : sous pression

(Boursier.com) — Valeo retombe de 2,6% à 18,55 euros ce mercredi, alors que le broker HSBC a prudemment ajusté la mire sur l'équipementier de 21 à 20,5 euros avec un avis à 'conserver' dans un marché qui reste en pleine transition technologique. Kepler Cheuvreux était de son côté auparavant repassé à l''achat' sur le dossier, évoquant un profil "rendement/risque" attrayant après une sous-performance prolongée en bourse. La banque s'attend à un retour à une croissance plus élevée à partir du second semestre 2023 et à une solide surperformance, ce qui devrait soutenir la hausse des marges et conduire à des multiples de valorisation plus élevés. L'objectif de cours a été remonté de 20 à 25 euros.

L'équipementier automobile table toujours en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE, une marge opérationnelle entre 3,2% et 4% et une marge d'EBITDA comprise entre 11,5% et 12,3%.