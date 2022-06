Valeo Siemens eAutomotive a dépassé avec 7 mois d'avance l'objectif de 4 MdsE de prises de commandes pour la période 2021-2022

(Boursier.com) — Valeo Siemens eAutomotive annonce avoir d'ores et déjà dépassé l'objectif de plus de 4 MdsEUR de prises de commandes pour des technologies d'électrification haute tension, pour la période 2021-2022. Cela représente une avance de plus de sept mois par rapport à la feuille de route annoncée, signe du dynamisme de Valeo Siemens eAutomotive sur le marché en forte accélération de l'électrification haute tension.

Les commandes enregistrées, depuis le début de l'année 2021, portent sur les chaînes de traction complètes ou ses composants (moteur électrique, onduleur, réducteur, chargeur embarqué et DCDC). Elles concernent notamment les nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium (SiC), développées par Valeo Siemens eAutomotive. Ces commandes soulignent la capacité de Valeo Siemens eAutomotive à accompagner ses clients dans les nouvelles évolutions technologiques.

Grâce à ces commandes, Valeo Siemens eAutomotive complète sa couverture mondiale avec des commandes en Europe, en Chine et en Amérique du Nord et poursuit le développement de son portefeuille de clients.

"L'atteinte de cet objectif de prises de commandes avec sept mois d'avance sur notre feuille de route témoigne de l'accélération de Valeo et Valeo Siemens eAutomotive dans le marché en forte accélération de l'électrification haute tension, telle qu'annoncée dans le plan Move Up présenté par Valeo en février dernier, a souligné Xavier Dupont, Président du pôle Systèmes de Propulsion de Valeo et membre du Directoire de Valeo Siemens eAutomotive.

"Grâce à l'intégration de Valeo Siemens eAutomotive au sein de Valeo, nous allons encore accélérer en créant un champion de l'électrification, encore plus innovant, plus compétitif et disposant de l'ensemble des technologies pour accompagner la plus grande transformation de l'histoire de notre industrie."

Valeo a annoncé, en février dernier, la signature d'un accord avec Siemens pour le rachat de la participation de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive. Début juillet 2022, Valeo intégrera 100 % de Valeo Siemens eAutomotive au sein de son activité Systèmes de Propulsion.