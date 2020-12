Valeo révolutionne la propulsion du vélo électrique

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Leader mondial de l'électrification automobile, Valeo a adapté ses moteurs 48 Volts au vélo et développé l'assistance électrique pour vélo la plus performante à ce jour, combinant performance, efficience, intelligence, confort, robustesse et facilité d'utilisation.

Le Valeo Smart e-Bike System est la première solution au monde à intégrer moteur électrique et boîte de vitesses automatique adaptative dans le pédalier. Grâce à cette nouvelle assistance électrique, c'est le vélo qui s'adapte au cycliste et non plus l'inverse.Avec ce système, le passage de vitesse est automatique et ses algorithmes ajustent instantanément l'intensité d'assistance électrique dont le cycliste a besoin au premier coup de pédale.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, précise : "Un axe stratégique fort de Valeo est d'accélérer sa croissance dans les marchés émergents des nouvelles mobilités "zéro émission", comme les petits véhicules électriques urbains, les motos ou scooters électriques, les droïdes autonomes de livraison du dernier km, ou les vélos électriques. Pour cela, nous mobilisons et adaptons les plateformes technologiques que nous avons développées pour l'industrie automobile, que ce soient celles liées à l'ADAS [assistances à la conduite] ou celles liées à l'électrification basse tension (48V)."