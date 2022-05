Valeo : retour de manivelle

(Boursier.com) — Valeo reperd près de 2% à 17,60 euros ce lundi, alors que le broker JP Morgan a ajusté la mire en légère baisse sur le dossier de 23 à 22 euros, tout en restant à 'surpondérer'.

HSBC ne vise plus de son côté qu'un cours de 20 euros, contre 28,50 euros précédemment avec un avis à 'conserver'. Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs avait déjà ajusté le tir de 23 à 24 euros avec un avis à l'achat. Le groupe, dans un contexte de production automobile en baisse de 4% par rapport à la même période en 2021, a généré au T1 un chiffre d'affaires consolidé de 4,753 milliards d'euros, stable par rapport à 2021. Les variations des taux de change ont un impact positif de 2,5% en raison, principalement, de la dépréciation de l'euro face au dollar américain et au yuan chinois. Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,4% sur la période.

Le chiffre d'affaires 'première monte' a reculé de 3% à périmètre et taux de change constants, du fait de la baisse de la production automobile. Valeo annonce que son activité est perturbée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques ainsi que par la crise russo-ukrainienne et les mesures de confinement en Chine, pénalisant la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production des constructeurs automobiles.

Le chiffre d'affaires du marché du remplacement affiche par contre une forte hausse de 16% à périmètre et taux de change constants.

Objectifs confirmés

Les dernières estimations de production automobile, les niveaux actuels des prix des matières premières et de l'énergie, la dynamique constructive des discussions sur les prix menées avec les clients et l'efficience opérationnelle constatée dans les usines permettent à Valeo de confirmer ses objectifs financiers 2022 : entre 19,2 et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle comprise entre 3,2% et 3,7%.

Valeo dit cependant rester très attentif à l'évolution de la situation sanitaire en Chine et à ses conséquences sur le niveau global des volumes de production notamment au 2ème trimestre...