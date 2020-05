Valeo retombe sur les 20 euros

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valao retombe de 3% ce jeudi sur les 20 euros, avec le reste du secteur automobile qui continue de redémarrer lentement... Parmi les derniers avis de brokers, Kepler Cheuvreux a dégradé l'équipementier à 'réduire' en visant toujours un cours de seulement 16 euros. La Deutsche Bank avait déjà ajusté son cours cible de 30 à 20 euros, tout en restant à 'conserver'. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l'équipementier a précisé que son Assemblée générale mixte se tiendrait hors la présence physique des actionnaires, le 25 juin, au siège social de la société.

Lors de cette Assemblée, il sera proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,2 euro par action ayant droit au dividende (1,25 euro par action au titre de 2018). En cas d'approbation du dividende, il sera détaché de l'action le 29 juin, avec une date de référence (record date) fixée au 30 juin. Il sera mis en paiement le 1er juillet.

Rappelons que l'équipementier automobile a vu son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 8% à périmètre et taux de change constants à 4,488 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires première monte s'est établi à 3,797 milliards d'euros, en baisse également de 8% à périmètre et taux de change constants.

Valeo a indiqué avoir négocié pour 1 milliard d'euros de lignes de crédit supplémentaires avec ses principales banques et dispose donc à ce jour de 2,3 milliards d'euros de lignes de crédit non tirées, ce qui lui permet de faire face à un éventuel prolongement de la crise actuelle...