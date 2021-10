Valeo : resserrement de l'objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette

(Boursier.com) — Valeo annonce une hausse de 15% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois, malgré un chiffre d'affaires de 3.964 millions d'euros au 3eme trimestre en baisse de 10%. Le groupe souligne la progression de 26% de l'activité du remplacement sur les 9 premiers mois et de 18% sur le 3eme trimestre. La direction met en avant la surperformance des ventes de première monte dans toutes les régions de production.

Le groupe souligne le resserrement de l'objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette de 13% à 13,4%, contre 12,8% à 13,4% précédemment avec la confirmation de l'objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d'euros.

"Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de Valeo qui se sont mobilisées pour livrer tous nos clients sans engendrer la moindre interruption, malgré la pénurie de semi-conducteurs, et adapter, en permanence, nos outils de production à l'extrême volatilité des programmes des constructeurs automobile. Par ailleurs, la gestion rigoureuse de nos coûts, les indexations obtenues auprès de nos clients et l'excellente performance de l'activité remplacement nous permettent de resserrer, sur le haut de la fourchette, notre objectif 2021 de marge EBITDA dorénavant compris entre 13,0% et 13,4% du chiffre d'affaires, soit une marge en amélioration par rapport à 2019 malgré la baisse de 16 % de la production automobile à fin septembre. Nous confirmons également notre objectif de génération de cash-flow libre compris entre 330 et 550 millions d'euros.

Nous sommes également confiants en notre capacité à respecter l'objectif fixé, pour 2021, en matière de réduction des émissions de CO2. Nous confirmons ainsi nos engagements long terme en matière de développement durable."

Perspectives 2021

Dans un environnement marqué par le Covid et la pénurie des composants électroniques, sur la base d'une hypothèse de production automobile mondiale de 71 millions de véhicules, Valeo se fixe les objectifs suivants :

Poursuite de la surperformance ;

Resserrement de l'objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette de 13% à 13,4% ;

Confirmation de l'objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d'euros ;

Valeo Siemens eAutomotive :

le chiffre d'affaires de Valeo Siemens eAutomotive est attendu à environ 750 millions d'euros, soit une croissance d'environ 45% par rapport à 2020, ralentie au second semestre par rapport à la prévision initiale en raison de la pénurie des semi-conducteurs ;

la contribution négative de la coentreprise à la ligne "Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence" est désormais attendue en ligne avec celle de 2020 (contre précédemment, une réduction de la contribution négative de la coentreprise).