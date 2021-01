Valeo : résiste !

Valeo : résiste !









Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valeo résiste à la pression boursière du jour, quasiment stable à 31,9 euros en cette fin de semaine, encore aidé par la récente publication de résultats préliminaires nettement supérieurs aux attentes de la société et du marché... Malgré l'accélération de la deuxième vague du coronavirus, l'équipementier automobile a enregistré au quatrième trimestre 2020 une croissance de 5,3%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires première monte qui a atteint 4,2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires total de 5 milliards d'euros.

Grâce à un strict contrôle des investissements et des stocks, le cash-flow libre atteindra un niveau supérieur à 1,3 milliard d'euros au second semestre contre un objectif de plus de 600 ME communiqué en octobre dernier alors que la marge d'Ebitda sera supérieure à 13,5% (contre plus de 12% visé).

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a revalorisé le dossier de 17,8 à 22 euros, tout en restant à 'sous-performer'.

A 'sous-performer' aussi, RBC note que les résultats sont nettement meilleurs qu'anticipé et s'attend à des résultats positifs similaires de la part d'autres fournisseurs de pièces automobiles compte tenu des niveaux de production meilleurs que prévu, en particulier en Europe. Toutefois, il existe des risques de baisse pour les estimations 2021 en raison des nouvelles mesures de confinement possibles...