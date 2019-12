Valeo : reperd du terrain

Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Valeo cède timidement 0,4% à 32,3 euros en matinée à Paris après que Jefferies eut ajusté son objectif sur le dossier de 29 à 28 euros tout en restant à 'sous-performer'. Le broker explique que les récents commentaires du management lors de la journée d'analystes indiquent que la génération de trésorerie pourrait ne pas suffire à la fois à financer les dividendes et à réduire l'endettement.

La présentation montre que Valeo est "plus prudent sur la génération de FCF en 2019", avec des prévisions de marge et de conversion de trésorerie inférieures à la guidance de FCF et au consensus, souligne le courtier...