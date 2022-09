Valeo renouvelle son offre de souscription d'actions réservée aux salariés du Groupe

(Boursier.com) — En février 2022, Valeo a présenté son nouveau plan stratégique 'Move Up', qui positionne le Groupe comme un acteur majeur des grandes transformations de la mobilité durable de demain. Dans le cadre de ce plan, tirant parti de son positionnement sur les marchés de l'électrification et de l'assistance à la conduite, le groupe ambitionne d'accélérer sa croissance et d'améliorer sa performance financière garantes d'une forte création de valeur, au bénéfice de toutes ses parties prenantes, y compris ses actionnaires.

C'est dans ce contexte que Valeo lance, une nouvelle fois cette année, son offre de souscription d'actions réservée aux salariés du Groupe. Cette opération, proposée à environ 90.000 salariés éligibles à l'offre et déployée dans 20 pays, vise à les associer dans la durée aux résultats et au développement du Groupe. L'augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l'offre devraient intervenir le 17 novembre 2022.