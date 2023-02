Valeo : renforce son partenariat avec BMW Group

(Boursier.com) — Valeo s'adjuge 1,2% à 20,4 euros ce mardi à Paris alors que l'équipementier automobile a renforcé son partenariat de longue date avec BMW Group. Après l'annonce de leur collaboration majeure portant sur le développement de contrôleurs de domaine ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems, ou systèmes avancés d'aide à la conduite), de capteurs et de logiciels dédiés au stationnement et aux manoeuvres destinés à "Neue Klasse", la prochaine génération de plateforme BMW, BMW Group et Valeo annoncent une nouvelle coopération visant l'élaboration de technologies de stationnement entièrement automatisé allant jusqu'au niveau 4 d'autonomie.

Les deux entreprises ont signé en janvier un accord de coopération stratégique portant sur le développement commun de fonctionnalités de stationnement haut de gamme et innovantes, utilisables tant sur terrain privé que dans les parkings. L'ensemble des fonctions, de l'aide à la manoeuvre automatisée au système de voiturier automatisé (Automated Valet Parking, ou AVP) offrant une autonomie de niveau 4, s'appuieront sur des technologies et des capteurs intégrés au véhicule. Les deux partenaires élaboreront par ailleurs une gamme de services destinés aux infrastructures en vue de proposer des fonctionnalités de stationnement et de recharge entièrement automatisés dans des lieux publics et des parcs de stationnement.

Pendant toute la durée de la collaboration, plus de 100 experts en recherche et développement des deux entreprises travailleront de concert pour mettre au point ces solutions de stationnement autonome. Les fonctions logicielles sont basées sur l'actuelle pile logicielle de stationnement automatisé introduite en 2021 avec la BMW iX. La pile de la prochaine génération sera encore améliorée pour accueillir une puissante plateforme de calcul, qui exécutera les algorithmes mis au point dans le cadre du partenariat.

Le service de voiturier automatisé (Automated Valet Parking, ou AVP) permet aux usagers d'un véhicule de le stationner de façon totalement automatisée, sans intervention du conducteur. En pratique, le conducteur laisse son véhicule dans une zone de dépose désignée. Le véhicule prend le relais en toute autonomie : il cherche une place de stationnement, effectue toutes les manoeuvres nécessaires, et peut même circuler jusqu'au point de rencontre où l'attend le conducteur. Par ailleurs, le temps de stationnement peut être mis à profit grâce à des services supplémentaires, comme des services de recharge ou de lavage entièrement automatisés. Ces fonctionnalités offrent aux clients de réels avantages sur les plans du confort et de la sécurité.

Selon un projet de norme ISO à paraître, les solutions AVP seront regroupées en deux catégories principales, les systèmes de type 1 et ceux de type 2. La catégorie des systèmes de type 1 désigne ceux où toutes les technologies nécessaires (capteurs, unités de calcul, algorithmes, etc.) sont intégrées au véhicule. La catégorie des systèmes de type 2, quant à elle, fait référence à ceux où les technologies nécessaires (y compris les capteurs et le système de gestion de l'AVP) sont intégrées à l'infrastructure - par exemple, un parking -, qui assure le contrôle du véhicule. Portant à la fois sur les systèmes AVP de type 1 et de type 2, ce partenariat vise le développement de solutions de pointe permettant d'offrir une expérience de stationnement automatisé allant jusqu'au niveau 4 d'autonomie, en phase avec les attentes du marché et des clients.