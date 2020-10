Valeo : recule aussi

Valeo : recule aussi









(Boursier.com) — Valeo trébuche de 4,5% à 26 euros malgré la forte reprise de l'activité au troisième trimestre et le relèvement de ses objectifs pour la seconde partie de l'exercice. L'équipementier automobile, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants, vise désormais au second semestre une marge d'EBITDA supérieure à 12% du chiffre d'affaires (vs "environ 10% du chiffre d'affaires") et un cash-flow libre supérieur à 600 millions d'euros (vs "supérieur à 400 ME"). Sur l'année 2020, le Groupe a également confirmé son objectif d'une surperformance d'environ 5 points au-delà de la production automobile.

Oddo BHF estime que le trimestre n'est finalement pas si solide que cela, alors que ses estimations, qui se situaient déjà au-dessus des objectifs du groupe, sont en ligne avec les nouveaux et sont donc inchangées. Le parcours boursier sur la thématique surperformance/électrification et la valorisation (PE 2021e de ~20x) semblent toujours exagérés face à un impact favorable sur les résultats et le FCF que le broker estime bien moindre que ce que le consensus suggère. Plus généralement, l'analyste reste prudent face un risque de déception plus fort sur les publications à venir et réitère son avis 'alléger' et sa cible de 22 euros.