Valeo reçoit la certification ISO/SAE 21434, référence en matière de cybersécurité dans le domaine automobile, délivrée par UTAC

(Boursier.com) — Le 31 janvier 2024, Valeo a reçu la certification ISO/SAE 21434, standard de référence en matière de cybersécurité dans le domaine automobile. Le certificat a été délivré par UTAC lors d'une cérémonie de signature au siège parisien du groupe en présence de Florent Halbot, Vice Président Cybersécurité et CISO de Valeo et de Connor McCormack, Président-directeur général de UTAC.

Edouard de Pirey, directeur exécutif Finances et Systèmes d'informations de Valeo explique : "Apporter toujours plus de sécurité sur les routes est une des missions fondamentales de Valeo et la cybersécurité fait pleinement partie de cet objectif. Au quotidien, nos équipes assurent la cybersécurité de nos réseaux, outils et produits. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour leur travail et leur exigence qui ont permis à Valeo d'obtenir la certification ISO/SAE 21434 internationalement reconnue, et ce pour l'ensemble des activités du groupe dans le monde".

A la pointe des révolutions de l'électrification et des systèmes d'aide à la conduite, les solutions Valeo contribuent à une mobilité plus respectueuse de l'environnement, plus sûre et accessible à tous, notamment grâce à toujours plus de composants électroniques et logiciels. Pour la sécurité de ses clients et des utilisateurs finaux, Valeo applique les plus hauts standards de cybersécurité, tant pour ses produits que pour le fonctionnement du groupe.

La certification ISO/SAE 21434 est le standard de référence en matière de cybersécurité dans le domaine automobile. Elle couvre la gestion des risques de cybersécurité sur tout le cycle de vie de nos produits, dont la maintenance et la sortie du marché des systèmes embarqués dans les véhicules. L'ensemble des activités dans le monde des quatre pôles d'activités, des produits dérivés et de l'activité après-vente de Valeo sont désormais couverts par cette certification en cybersécurité, reconnaissance du haut niveau de performance et de sécurité du Groupe dans tous ses domaines d'opération.