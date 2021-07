Valeo : recherché après les annonces

Valeo : recherché après les annonces









(Boursier.com) — Valeo grimpe de 7% à 24,40 euros ce vendredi après avoir confirmé ses perspectives pour l'exercice 2021 et enregistré au premier semestre une progression de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier semestre, en dépit des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs... L'équipementier a vu ses ventes progresser à près de 9 Milliards d'euros sur la période janvier-juin, contre 7,1 Milliards d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est ressorti à 1,21 Milliard d'euros au premier semestre, en nette hausse par rapport au montant de 202 millions d'euros enregistré sur les 6 premiers mois de 2020, période marquée par les premiers confinements stricts mis en place dans la quasi-totalité des pays du monde pour tenter d'enrayer une pandémie de COVID-19.

"Dans un contexte difficile, marqué par la pénurie des composants électroniques et la hausse du prix des matières premières, nous confirmons nos objectifs 2021", a commenté le PDG du groupe, Jacques Aschenbroich.

Parmi les réactions d'analystes, Invest Securities a remonté son cours cible à 40 euros en restant à l'achat sur le dossier dans la foulée de ces annonces au-dessus des attentes de la place... Goldman Sachs reste lui à la vente sur le titre, mais relève son objectif de 25 à 28 euros en considérant le premier semestre "comme encourageant, en particulier compte tenu de l'environnement opérationnel difficile dû à la pénurie de semiconducteurs et de la volatilité accrue".

Oddo reste lui aussi à "sous-performance" avec un objectif de cours ajusté à 25 euros. La publication est "rassurante" à court terme, mais "sans plus" selon l'analyste pour qui il reste difficile d'y voir clair à plus long terme...