Valeo réalise un premier emprunt obligataire vert de 600 millions d'euros

(Boursier.com) — Valeo annonce aujourd'hui le succès de son émission inaugurale d'obligations vertes, d'une valeur de 600 millions d'euros. La Banque européenne d'investissement (BEI) a souscrit pour un montant de 150 millions d'euros à cette première obligation verte émise par Valeo.

L'une des principales caractéristiques de cette opération est la mise en place d'un cadre de financement vert et durable couvrant à la fois le reporting, la gouvernance et les processus de contrôle que Valeo a mis en place pour assurer que les fonds seront effectivement affectés au financement des activités qui satisfont à la taxonomie verte et durable de l'UE. Il s'agit notamment de projets liés aux systèmes de production et à l'introduction de nouvelles technologies dans les catégories concernant notamment les transports propres, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, et l'économie circulaire. Valeo a jusqu'à présent identifié un potentiel d'environ 2 milliards d'euros de projets éligibles. Les exemples incluent les pompes à chaleur intelligentes, les systèmes de gestion des batteries, les moteurs électriques et les modules de refroidissement compacts et silencieux.

Valeo s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur - y compris les fournisseurs, les activités opérationnelles et l'utilisation finale des produits vendus par le Groupe (émissions directes et indirectes, c'est-à-dire les émissions des Scopes 1, 2 et 3). En 2030, les émissions de Valeo auront diminué de 45%, en termes absolus, par rapport à 2019. Sur le chemin de la neutralité carbone, 2030 est une étape importante qui se rapproche rapidement.

L'obligation permettra à Valeo de continuer à développer son portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier ses solutions pour l'électrification des véhicules, un domaine dans lequel le Groupe est un leader mondial.

Valeo a rejoint en mars 2021 le nouvel indice "CAC 40 ESG", qui regroupe 40 entreprises ayant démontré les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Valeo est régulièrement reconnu pour sa démarche globale de développement durable (environnementale, sociale et de gouvernance).

La Banque européenne d'investissement est un partenaire de longue date de Valeo et depuis 2020, elle a financé à hauteur de 750 millions d'euros des investissements sur des technologies visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la sécurité active des véhicules