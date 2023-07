Valeo réaffirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Valeo a atteint une marge opérationnelle de 3,2% au 1er semestre et réaffirme ses objectifs annuels. Le Chiffre d'affaires est de 11,2 milliards d'euros, en croissance de 19%.

La direction insiste sur le renforcement du leadership de Valeo dans les deux domaines d'innovation : ADAS (+26% à pcc) et électrification de la propulsion (+108 % à pcc).

Le Chiffre d'affaires première monte est en hausse de 19% à pcc retraité (+26% au T2). L'activité du remplacement ressort en forte croissance de 5% à pcc retraité.

La Marge opérationnelle s'inscrit donc à 3,2%, en hausse de 200 points de base, par rapport au 1er semestre 2022 retraité, avec une nouvelle étape franchie dans la trajectoire d'amélioration des marges du plan stratégique 'Move Up'.

Le décalage sur Q3 de l'encaissement de 260 millions d'euros afférents à des négociations enregistrées fin juin a conduit à un cash flow libre de -156 millions d'euros.

La forte dynamique commerciale est confirmée avec des prises de commandes de 18,8 milliards d'euros enregistrées à des niveaux de profitabilité en augmentation par rapport à ceux de 2022, eux-mêmes supérieurs à ceux retenus dans le plan 'Move Up'. Plus de la moitié de ces commandes sont liées aux innovations dans l'assistance à la conduite, tirées par la forte demande mondiale dans le Software Defined Vehicle et la forte position de Valeo sur ce marché, précise la direction.

L'amélioration de la performance financière au S2, conduit le groupe à réaffirmer ses objectifs 2023...

"Au premier semestre 2023, notre chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros croît de 19%. Cette performance est le résultat de la forte dynamique dans l'assistance à la conduite (ADAS) et l'électrification.

A fin juin, notre marge opérationnelle atteint 3,2 % de notre chiffre d'affaires, en amélioration de 200 points de base par rapport à la même période en 2022. La marge bénéficie de la forte croissance de notre chiffre d'affaires, du succès de notre programme de réduction des coûts, du redressement de l'activité propulsion électrique haute tension et de la conclusion des négociations relatives à l'inflation.

Les résultats du 1er semestre et l'amélioration de notre performance financière au second semestre, conformément aux attentes nous conduisent à réaffirmer l'ensemble de nos objectifs 2023. Enfin, le Groupe a continué à bénéficier d'une excellente dynamique commerciale sur ce premier semestre avec des prises de commandes qui atteignent 18,8 mds EUR. Plusieurs commandes particulièrement stratégiques ont été enregistrées dans les domaines de l'assistance à la conduite et de l'électrification. Ces prises de commandes affichent un niveau de profitabilité supérieur à celui de l'objectif du plan stratégique Move Up et à celui de 2022. Leur répartition géographique sur les trois grandes zones (US, Asie, Europe) est le résultat de la performance de Valeo sur l'ensemble du marché automobile mondial. Je tiens, à nouveau, à remercier l'ensemble des équipes pour leur engagement" conclut Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.