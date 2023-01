Valeo : question de transition

(Boursier.com) — Valeo campe sous les 19 euros ce vendredi à Paris, alors que Jefferies reste à 'sous-performer' sur l'équipementier avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 euros seulement dans un marché qui reste dans une séquence de transition lourde... Goldman Sachs avait déjà dégradé la valeur à 'neutre', en réduisant le curseur de 20 à 19 euros. GS recommandait une approche sélective du secteur automobile européen dans un contexte d'incertitude et favorise les entreprises dont les bénéfices peuvent surprendre à la hausse. Les valorisations semblent bon marché sur l'ensemble de sa couverture, reflétant les attentes "plutôt baissières" des investisseurs...

Concernant plus précisément la société dirigée par Christophe Perillat, la banque voit un potentiel de hausse limité : Elle s'attend à ce que 2023 soit en effet "une année plus difficile" pour Valeo par rapport à ses pairs en raison de vents contraires liés au marché (exposition élevée à l'UE) et à la transition interne (consolidation de la JV). "Nous continuons de penser que Valeo est bien positionné pour bénéficier de la transition vers les véhicules électriques et autonomes, mais estimons que le chemin vers une marge opérationnelle de 6,5% reste long".